Finanza e Asl nei saloni di bellezza dello Scalo due attività chiuse Sanzioni fino a 100 mila euro

La Guardia di Finanza ha chiuso due saloni di bellezza nello Scalo, sospendendo le attività a causa di irregolarità. Le ispezioni hanno scoperto lavoro nero e problemi igienici gravi, che mettevano a rischio la sicurezza dei clienti. Durante i controlli, sono state elevate sanzioni fino a 100.000 euro. Le autorità intendono continuare a vigilare sul rispetto delle regole, per tutelare sia i lavoratori che i clienti. L'intervento mira a fermare le attività irregolari nel settore.

La situazione più critica è emersa in uno dei due locali, dove gli ispettori hanno riscontrato gravissime carenze igienico-sanitarie sia negli ambienti di lavoro che in quelli destinati all'accoglienza Giro di vite della Guardia di Finanza contro il lavoro nero e le carenze igienico-sanitarie nel capoluogo ciociaro. Nelle scorse ore, i militari del Gruppo di Frosinone, supportati dall'Ufficio Igiene Pubblica della ASL locale, hanno passato al setaccio due saloni di "barbiere e parrucchiere" situati nella zona dello Scalo, gestiti rispettivamente da un cittadino egiziano e da un cittadino bangladese.