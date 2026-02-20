Ferrari solida in Bahrain la F1 cerca correttivi
Ferrari ha mostrato una buona solidità nelle prime prove in Bahrain, ma la squadra riconosce la necessità di migliorare le prestazioni. Durante le sessioni di test sul circuito di Sakhir, i piloti hanno riscontrato alcune difficoltà nel gestire le nuove regole tecniche. La squadra lavora già per trovare soluzioni efficaci, puntando a risolvere i problemi prima delle prossime gare. La sfida adesso è affinare la vettura per ottenere risultati più competitivi.
Inizio di stagione segnato da una serie di prove intense sul circuito di Sakhir, dove la Formula 1 affronta una fase cruciale di adattamento regolamentare ed economico-energetico. Le sessioni hanno fornito indicazioni utili per affinare impostazioni, strategie di gestione dell’energia e letture sullo stato di forma delle monoposto, aprendo una prospettiva concreta verso Melbourne e oltre. Durante i sei giorni di attività sono state affrontate tematiche chiave legate alla gestione di energia, contenendo l’uso di carica e scarica della batteria e delineando approcci mirati a favorire i sorpassi. Si continua a discutere di coasting e harvesting del sistema energetico, elementi al centro di un regolamento che ha trasformato il vecchio motore endotermico in un generatore elettrico avanzato.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Test in Bahrain, la F1 cerca la sua regina. Ma Ferrari e rivali giocano a nascondino
Leggi anche: Formula 1, verso il Bahrain: Mercedes impressiona, Ferrari solida, Red Bull cresce
Ferrari Pitstop in Bahrain #f1 #f1shorts #trending #ferrarif1 #lewishamilton
Argomenti discussi: F1 Test Bahrain 2026: Ferrari solida e affidabile nella tre giorni a Sakhir; Test F1 Bahrain: Ferrari solida, Leclerc davanti a Norris (2°). Sottotono la Mercedes; Formula 1 2026: ecco come sono andati i primi test in Bahrain; Prima giornata solida per la Ferrari in Bahrain, con 117 giri percorsi.
F1 2026 Test Bahrain Day 3: Ferrari davanti, Mercedes koF1 2026 Test Ferrari chiude la mattina del Day 3 in testa con Leclerc. Red flag Mercedes per Antonelli, Aston Martin ancora in crisi. newsf1.it
F1 2026 Test Bahrain: Norris davanti, Ferrari shock ma spunta l’ala ruotanteF1 2026 Norris leader al Bahrain Day 2. Mercedes solida, Ferrari in difficoltà ma l’ala anteriore ruotante accende il dibattito tecnico. newsf1.it
Formula1 solida #Ferrari nell’ultimo test in #Bahrain - facebook.com facebook
Formula1 solida #Ferrari nell’ultimo test in #Bahrain x.com