ferrari solida in bahrain la f1 cerca correttivi

Ferrari ha mostrato una buona solidità nelle prime prove in Bahrain, ma la squadra riconosce la necessità di migliorare le prestazioni. Durante le sessioni di test sul circuito di Sakhir, i piloti hanno riscontrato alcune difficoltà nel gestire le nuove regole tecniche. La squadra lavora già per trovare soluzioni efficaci, puntando a risolvere i problemi prima delle prossime gare. La sfida adesso è affinare la vettura per ottenere risultati più competitivi.

Inizio di stagione segnato da una serie di prove intense sul circuito di Sakhir, dove la Formula 1 affronta una fase cruciale di adattamento regolamentare ed economico-energetico. Le sessioni hanno fornito indicazioni utili per affinare impostazioni, strategie di gestione dell’energia e letture sullo stato di forma delle monoposto, aprendo una prospettiva concreta verso Melbourne e oltre. Durante i sei giorni di attività sono state affrontate tematiche chiave legate alla gestione di energia, contenendo l’uso di carica e scarica della batteria e delineando approcci mirati a favorire i sorpassi. Si continua a discutere di coasting e harvesting del sistema energetico, elementi al centro di un regolamento che ha trasformato il vecchio motore endotermico in un generatore elettrico avanzato.🔗 Leggi su Mondosport24.com

