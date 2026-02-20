Fabregas, Chivu e le amnesie dei “bravi maestri” sono protagonisti di un episodio che ha attirato l’attenzione dei tifosi. Durante l’ultimo match, alcuni errori individuali hanno pesato sulla squadra, evidenziando le difficoltà dei giocatori più esperti nel mantenere concentrazione sotto pressione. Non si tratta di criticare ingiustamente, ma di analizzare le responsabilità di chi, con la sua esperienza, dovrebbe guidare con maggiore sicurezza. La partita si è conclusa con un risultato negativo.

Premessa: non è interesse (tantomeno compito) nostro gettare la croce addosso a professionisti che, magari in preda alla tensione del momento, si lasciano andare a gesti o commenti poco edulcoranti. È però doveroso stimolare la riflessione sul doppiopesismo con cui, da qualche tempo, sembra muoversi la critica del nostro calcio. Un campionato di errori e polemiche. È una stagione difficile in serie A, martoriata ogni domenica da decisioni arbitrali alquanto dubbie, da un regolamento che non sembra aiutare gli stessi direttori di gara e, di conseguenza, da polemiche e retropensieri. Un caos come non se ne vedeva da un po’ e per il quale è auspicabile che a fine anno ci si sieda attorno a un tavolo in cerca di migliorie.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Fabregas, Chivu e le amnesie dei “bravi maestri”

Leggi anche: Chivu e Fabregas, lo spagnolo pronto a mettere in difficoltà il rumeno! Un allenatore formato dai grandi maestri del calcio

Chivu e Fabregas, la settimana nera dei gemelli diversi del moralismo calcistico italianoChivu e Fabregas vivono una settimana difficile a causa delle critiche ricevute in Italia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.