Fabregas Chivu e le amnesie dei bravi maestri
Fabregas, Chivu e le amnesie dei “bravi maestri” sono protagonisti di un episodio che ha attirato l’attenzione dei tifosi. Durante l’ultimo match, alcuni errori individuali hanno pesato sulla squadra, evidenziando le difficoltà dei giocatori più esperti nel mantenere concentrazione sotto pressione. Non si tratta di criticare ingiustamente, ma di analizzare le responsabilità di chi, con la sua esperienza, dovrebbe guidare con maggiore sicurezza. La partita si è conclusa con un risultato negativo.
Premessa: non è interesse (tantomeno compito) nostro gettare la croce addosso a professionisti che, magari in preda alla tensione del momento, si lasciano andare a gesti o commenti poco edulcoranti. È però doveroso stimolare la riflessione sul doppiopesismo con cui, da qualche tempo, sembra muoversi la critica del nostro calcio. Un campionato di errori e polemiche. È una stagione difficile in serie A, martoriata ogni domenica da decisioni arbitrali alquanto dubbie, da un regolamento che non sembra aiutare gli stessi direttori di gara e, di conseguenza, da polemiche e retropensieri. Un caos come non se ne vedeva da un po’ e per il quale è auspicabile che a fine anno ci si sieda attorno a un tavolo in cerca di migliorie.🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Chivu e Fabregas, lo spagnolo pronto a mettere in difficoltà il rumeno! Un allenatore formato dai grandi maestri del calcio
Chivu e Fabregas, la settimana nera dei gemelli diversi del moralismo calcistico italianoChivu e Fabregas vivono una settimana difficile a causa delle critiche ricevute in Italia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fabregas chiede scusa al Milan: Non dovevo toccare Saelemaekers. Come dice Chivu…; Fabregas chiede scusa dopo Milan-Como e cita Chivu: Bisogna tenere le mani a casa, soprattutto noi allenatori; Milan-Como, Fabregas: Saelemaekers? Chiedo scusa, gesto antisportivo; Neanche per Fabregas si può utilizzare la prova tv? Il calcio italiano premia gli scorretti (tanto poi si scusano) Non si è mai visto un allenatore che ferma volontariamente un calciatore avversario. Fabregas resta impunito, fa pure il simpatico. Tanto sa che ness.
A Carnevale ogni scherzo non vale: Chivu, Fabregas e le maschereCesc Fabregas e Cristian Chivu, tecnici di Como e Inter, alimentano un clima già di per sé infuocato smentendo coi fatti le proprie parole ... europacalcio.it
Chivu e Fabregas, la settimana nera dei gemelli diversi del moralismo calcistico italianoChivu e Fabregas, ossia il crollo dei miti del conformismo opinionistico italiano. Quanto piacciono gli ipocriti moralisti stranieri ai commentatori del centro storico ... ilnapolista.it
Belli, preparati, internazionali. Ma soprattutto “educati”. Cristian #Chivu e Cesc #Fabregas sono stati dipinti come il volto etico della nuova panchina. Ma cosa succede quando la pressione del campo prende il sopravvento sulla teoria Link articolo - facebook.com facebook
Cesc #Fabregas e Cristian #Chivu sono stati innalzati ai nuovi profeti del calcio italiano. Tra gesti antisportivi e farneticazioni mediatiche di vecchio stampo gli allenatori di #Como ed #Inter sono in realtà il volto dell’ipocrisia. @tommasoalise x.com