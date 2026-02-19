Chivu e Fabregas vivono una settimana difficile a causa delle critiche ricevute in Italia. Entrambi sono stati coinvolti in polemiche legate ai loro comportamenti fuori dal campo, che hanno acceso discussioni tra tifosi e media. Fabregas, in particolare, ha ricevuto accuse per alcune dichiarazioni ritenute provocatorie, mentre Chivu è stato criticato per un episodio durante una partita. Questa serie di eventi mette in evidenza come il moralismo nel calcio italiano possa colpire anche giocatori con carriere di successo. La tensione resta alta tra le parti coinvolte.

“Allegri potrà stare sulle palle ma, al di là della riconoscenza che gli dobbiamo come milanisti, ha un pregio oggettivo: non fa finta di essere quello che non è. Invece i Chivu e i Fabregas prima fanno la predica al mondo, e poi alla prima occasione si rivelano come gli altri. Anzi, mi correggo, peggio degli altri”. Prendo a prestito le parole di un fratello di tifo rossonero, in questa giornata che ribolle per la delusione di pareggio casalingo col Como e, ovviamente, si porta ancora dietro la coda lunga per l’espulsione decisiva e ingiusta di Kalulu, in una partita che, con ogni probabilità, risulterà decisiva per lo scudetto dell’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chivu e Fabregas, la settimana nera dei gemelli diversi del moralismo calcistico italiano

