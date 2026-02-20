Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, alle 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto, che attira molti scommettitori. La lotteria si tiene come ogni settimana, con milioni di italiani che sperano di indovinare i numeri fortunati. Questa sera, i partecipanti sono pronti a scoprire se i loro numeri porteranno vincite significative o semplicemente un momento di speranza. L’estrazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e trasparenza.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 20 febbraio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 20 febbraio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 20 febbraio 2026: i numeri vincenti

Leggi anche: Estrazione Superenalotto oggi 20 gennaio 2026: i numeri vincenti

Leggi anche: Estrazione Superenalotto oggi 3 febbraio 2026: i numeri vincenti

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 10/02/2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.