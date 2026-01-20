L’estrazione del Superenalotto di oggi, 20 gennaio 2026, si terrà alle ore 20. In questa pagina troverai i numeri vincenti aggiornati in tempo reale, per conoscere immediatamente i risultati dell’estrazione di questa sera. Restate sintonizzati per tutte le informazioni ufficiali e aggiornate riguardo ai numeri estratti e alle eventuali vincite.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 20 gennaio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di martedì 20 gennaio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 20 gennaio 2026: i numeri vincenti

Nell’estrazione di venerdì 16 gennaio 2026, il SuperEnalotto ha premiato la Valle dell’Esaro con un punto "5" del valore di oltre 69 mila euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto Sisal di Maria Parise a Fagnano Castello, scatenando la curio - facebook.com facebook