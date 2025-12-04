Yoga nell' arte della Gam un’esperienza unica e immersiva

In occasione delle feste natalizie, la Galleria d’Arte Moderna di Palermo invita a un’esperienza unica e immersiva, dove arte e benessere si fondono.Civita Sicilia, il prossimo 28 dicembre, vi guiderà in una visita sulla ricerca del paesaggio interiore, un viaggio di calma attraverso opere che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Yoga nell'arte della Gam, un’esperienza unica e immersiva

Altre letture consigliate

5 Alcuni scatti del 30 Novembre 2025 in cui si è svolta l'attività “Forest Yoga® nel bosco: bagno di foresta e Hatha Yoga nel Bosco di Manziana" nell'ambito del programma Tesori Naturali 2025 dell - facebook.com Vai su Facebook

Yoga nell’arte della Gam, un’esperienza unica e immersiva - In occasione delle feste natalizie, la Galleria d’Arte Moderna di Palermo invita a un’esperienza unica e immersiva, dove arte e benessere si fondono. Si legge su mondopalermo.it

Yoga ad Arte alla Casa Museo Ivan Bruschi - Arezzo, 24 luglio 2025 – Quest’estate ancora una volta le terrazze della Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, si trasformano in un luogo di benessere e bellezza: ha preso ... Lo riporta lanazione.it

Tra arte e scienza, un viaggio onirico e trascendente nelle "Notti" in mostra alla Gam - Esposte opere di Chagall, Pollock, Cornell, Hugo, ma anche Galileo Galilei e Antonio Canova: fa parte del ciclo "Terza risonanza" della Gam, un'indagine sui diversi linguaggi dell'arte con allestiment ... Lo riporta rainews.it

A Casa Bruschi ’Yoga ad Arte’ vista Pieve - Per l’ottavo anno la Fondazione Ivan Bruschi, in collaborazione con il Maestro Giuseppe Storani, propone l’iniziativa “Yoga ad Arte” a Casa Bruschi: le lezioni di yoga nelle terrazze al tramonto con ... Secondo lanazione.it

Stelle, sogni e misteri: la GAM di Torino illumina la "notte" in cinquecento anni di arte - Il cuore dell'esposizione pulsa con le visioni oniriche del Novecento, presentando capolavori in cui il notturno diventa tela per l’inconscio. Da torinotoday.it