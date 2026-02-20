Erosione il monito di Agnoletti | Territori minacciati ora visione

Mauro Agnoletti ha messo in guardia sulla grave erosione dei territori, sottolineando che la vera minaccia sono le cattive pratiche di gestione del paesaggio. Secondo l’esperto, le statistiche da sole non bastano: occorre una strategia chiara e lungimirante per proteggere l’ambiente. Nelle sue parole, parla di un “cambiamento di visione” come passo fondamentale per fermare il degrado. La sua analisi si concentra sui danni ormai evidenti, come le colline spogliate e i terreni dissestati, che richiedono interventi immediati.

«Più che le statistiche, per salvare il paesaggio ora serve visione». È molto netto il parere di Mauro Agnoletti, titolare della Cattedra Unesco in “Paesaggi del Patrimonio agricolo” presso l’Università di Firenze, presidente dell’associazione Paesaggi Rurali di Interesse Storico, recentemente chiamato a far parte del Comitato tecnico-scientifico dedicato a Belle arti, Archeologia e Paesaggio del Ministero della Cultura. Agnoletti interviene direttamente su quanto accaduto negli ultimi giorni in Puglia, con due crolli che hanno interessato prima l’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, e poi di una parte del lungomare di Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

