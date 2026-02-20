Eric Dane morto il dottor Sloan di Grey' s Anatomy | aveva 53 anni un anno fa la diagnosi della Sla

Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy, è morto all'età di 53 anni. La morte dell'attore è stata annunciata meno di un anno dopo che aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nota anche come morbo di Lou Gehrig. La dichiarazione della morte «Con il cuore pesante, vi annunciamo che Eric Dane è mancato giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA», ha dichiarato la sua famiglia in una dichiarazione a People. «Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Eric Dane, morto il dottor Sloan di Grey's Anatomy: aveva 53 anni. «Era circondato da moglie e figlie, il centro del suo mondo»La notizia è arrivata come un pugno allo stomaco per milioni di fan in tutto il mondo. Eric Dane, il volto indimenticabile del dottor Mark Sloan ... msn.com

Addio al dottor Sloan di Grey's Anatomy. Eric Dane è morto a 53 anni per una malattia neurodegenerativa progressivaIl mondo del cinema piange la scomparsa dell'attore Eric Dane, star di Grey's Anatomy, aveva solo 53 anni. Dane, che ha interpretato il ruolo di Mark Sloan nella serie, era malato di Sla. Il decesso è ... affaritaliani.it

#StatiUniti Morto, a soli 53 anni, l'attore Eric #Dane. Il dottor Sloan della serie "Grey's Anatomy" aveva recitato anche in "Euphoria", "Streghe" e "The Last Ship". 10 mesi fa aveva rivelato di essere malato di SLA, diventando testimonial per la ricerca #ericdan - facebook.com facebook

È morto l’attore Eric Dane x.com