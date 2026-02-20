Eric Dane morto il dottor Sloan di Grey' s Anatomy | aveva 53 anni Era circondato da moglie e figlie il centro del suo mondo

La notizia è arrivata come un pugno allo stomaco per milioni di fan in tutto il mondo. Eric Dane, il volto indimenticabile del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni. A confermarlo è stata la famiglia dell’attore in una dichiarazione rilasciata a People, che per prima ha diffuso la notizia della scomparsa. Dieci mesi fa Dane aveva reso pubblica la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, la malattia neurodegenerativa nota anche come morbo di Lou Gehrig. Da allora, la sua battaglia era diventata anche un messaggio di consapevolezza. La malattia e l’addio Eric Dane è morto giovedì 19 febbraio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

