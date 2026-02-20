Eric Dane è morto il ricordo della sua battaglia contro la Sla | Voglio vedere le mie figlie crescere

Negli ultimi mesi Dane ha continuato ad aggiornare i fan sul decorso della malattia, parlando apertamente delle difficoltà fisiche ed emotive legate alla sua condizione. Accanto a lui, in questo percorso, la famiglia: la moglie Rebecca Gayheart (da cui non ha mai ufficialmente divorziato nonostante la separazione annunciata nel 2018) e le loro due figlie Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13. Lo aveva detto lo stesso attore in un recente video social: «Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini. Quindi combatterò fino all’ultimo respiro». E durante una conversazione con l’organizzazione no profit I AM ALS, aveva dichiarato: «Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno.🔗 Leggi su Vanityfair.it

