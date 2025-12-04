Non ho motivo di essere di buon umore e positivo | Eric Dane parla della SLA L’ex attore di Grey’s Anatomy da giugno ha un solo braccio funzionante
Brutalmente onesto onesto e sincero. L’ex attore di “Grey’s Anatomy” Eric Dane ha parlato della sua condizione di salute. Lo scorso aprile infatti ha dichiarato ai media di aver ricevuto la diagnosi di SLA, mentre da giugno, come lo stesso Dane ha ammesso, da giugno ha un solo “braccio funzionante”. “Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno – ha dichiarato l’attore e ambasciatore dell’organizzazione no-profit I AM ALS durante una conversazione virtuale -. Non credo che nessuno mi biasimerebbe se salissi di sopra in camera mia, mi infilassi sotto le lenzuola e passassi le due settimane successive a piangere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
