Ellen Pompeo ha chiamato Eric Dane dopo aver scoperto la sua diagnosi di SLA lo scorso aprile. La protagonista di Grey's Anatomy ha deciso di fargli sapere che era disponibile ad ascoltarlo, dicendogli: «Sono qui se vuoi parlare». La scena si è svolta in un momento difficile per l’attore, che ha condiviso pubblicamente la notizia. Pompeo ha ricordato l’importanza di stare vicino agli amici in momenti complicati e ha sottolineato quanto sia stato importante il suo gesto di supporto.

Ellen Pompeo non è l'unica collega di Grey's Anatomy ad essere rimasta vicina a Eric Dane e ad aver parlato con affetto dell'amico. Poche settimane fa, intervistato da Parade, Patrick Dempsey ha detto di essere rimasto in contatto con Eric Dane e di sentirlo via messaggio per avere aggiornamenti sul suo stato di salute. Dempsey ha poi continuato: «Penso che sia stato incredibilmente coraggioso di fronte a questa terribile malattia. È una persona meravigliosa. Ha un grande senso dell'umorismo ed è molto intelligente. Mi è sempre piaciuto lavorare e stare con Eric». Infine, ha condiviso la preoccupazione per l'amico e la sua famiglia: «È straziante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ellen Pompeo e la chiamata con Eric Dane dopo la diagnosi: «Gli ho detto ‘"Sono qui se vuoi parlare"»

Leggi anche: Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio con Eric Dane dopo la diagnosi di SLA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.