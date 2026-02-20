Ellen Pompeo e la chiamata con Eric Dane dopo la diagnosi | Gli ho detto ‘ Sono qui se vuoi parlare
Ellen Pompeo ha chiamato Eric Dane dopo aver scoperto la sua diagnosi di SLA lo scorso aprile. La protagonista di Grey's Anatomy ha deciso di fargli sapere che era disponibile ad ascoltarlo, dicendogli: «Sono qui se vuoi parlare». La scena si è svolta in un momento difficile per l’attore, che ha condiviso pubblicamente la notizia. Pompeo ha ricordato l’importanza di stare vicino agli amici in momenti complicati e ha sottolineato quanto sia stato importante il suo gesto di supporto.
Ellen Pompeo non è l'unica collega di Grey's Anatomy ad essere rimasta vicina a Eric Dane e ad aver parlato con affetto dell'amico. Poche settimane fa, intervistato da Parade, Patrick Dempsey ha detto di essere rimasto in contatto con Eric Dane e di sentirlo via messaggio per avere aggiornamenti sul suo stato di salute. Dempsey ha poi continuato: «Penso che sia stato incredibilmente coraggioso di fronte a questa terribile malattia. È una persona meravigliosa. Ha un grande senso dell'umorismo ed è molto intelligente. Mi è sempre piaciuto lavorare e stare con Eric». Infine, ha condiviso la preoccupazione per l'amico e la sua famiglia: «È straziante.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio con Eric Dane dopo la diagnosi di SLALeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Eric Dane, com'è morto l'attore: l'annuncio della diagnosi, i primi sintomi della Sla, il supporto dei colleghi di Grey's Anatomy; Harry e Meghan, Michelle e Barack Obama: tutte le star all'Nba; Eric Dane, il dottor McSteamy di ‘Gray’s Anatomy’ e star di ‘Euphoria’, muore di SLA a 53 anni; Addio a Eric Dane: la star di Grey’s Anatomy muore a 53 anni dopo la battaglia contro la SLA.
Ellen Pompeo e la chiamata con Eric Dane dopo la diagnosi: «Gli ho detto ‘Sono qui se vuoi parlare»La protagonista di Grey's Anatomy ha omaggiato l'amico e collega affetto da SLA. Eric Dane ha ricevuto la diagnosi lo scorso aprile e l'attrice ha raccontato il momento in cui ha saputo della malattia ... vanityfair.it
Grey's Anatomy, Ellen Pompeo rompe il silenzio su Eric Dane e la diagnosi di SLA: svelato il messaggio (virale) commoventeEllen Pompeo, star di Grey's Anatomy, svela il primo messaggio al collega Eric Dane dopo la sua diagnosi di SLA: le toccanti parole emerse ... libero.it
GREY’S ANATOMY: BOSTON (2026) Ellen Pompeo • Jesse Williams • Sarah Drew • Kelly McCreary Medical Drama A bold new chapter begins as Boston’s most advanced teaching hospital opens its doors. Meredith Grey embraces her role as mentor a - facebook.com facebook
Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio con Eric Dane dopo la diagnosi di SLA x.com