Edilizia residenziale in Umbria scontro sulla nuova legge | Norma chiara e giusta Scelta ideologica

L’approvazione della nuova legge sull’edilizia residenziale in Umbria ha causato un acceso scontro politico. La maggioranza, composta da Pd, M5s, Avs e Ud-Pd, ha votato a favore, mentre le opposizioni di Fdl, Lega e FI hanno espresso il loro dissenso. La discussione si è concentrata su una norma considerata troppo ideologica da alcuni e troppo restrittiva da altri. La questione divide gli opinionisti e i cittadini, che attendono chiarimenti sulla sua futura applicazione.

Soddisfazione espressa dai consiglieri di Pd, M5s, Avs e Ud-Pd per l'approvazione del disegno di legge. Contraria la minoranza che parla di "mossa politica" della sinistra La nuova legge sull'edilizia residenziale in Umbria accende il dibattito politico. Con dodici voti favorevoli della maggioranza (Pd, M5s, Avs e Ud-Pd) e sei voti contrari delle opposizioni (Fdl, Lega, FI) l'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una riforma definita "storica" per l'edilizia popolare. Grande soddisfazione è stata espressa dai consiglieri di maggioranza dell'Assemblea legislativa per l'approvazione del disegno di legge regionale.