È morto Eric Dane il Mark Sloan di Grey’s Anatomy | aveva 53 anni

All’età di 53 anni è morto Eric Dane, amatissimo per il ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy e aver recitato in altre serie televisive come Euphoria A una settimana di distanza dalla scomparsa di James Van Der Beek e poco prima ancora di Catherine O’Hara, un nuovo lutto ha colpito il mondo del cinema e delle serie televisive. A 53 anni è morto Eric Dane, che molti ricorderanno per il suo iconico ruolo in Grey’s Anatomy nei panni dell’amatissimo Mark Sloan. L’attore nell’aprile 2025 aveva raccontato che gli era stata diagnosticata la SLA. La triste notizia è stata diffusa dai media americani ed è arrivata la conferma da parte della sua famiglia, che ha riferito del decesso avvenuto nel pomeriggio: Intorno a Eric Dane, dopo la tragica notizia, tantissimo affetto e parole di gratitudine. 🔗 Leggi su Novella2000.it

