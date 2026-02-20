Addio a Renata Ferroni leader delle leboline

Renata Ferroni, figura storica della Lebole, è deceduta il 20 febbraio ad Arezzo. La sua morte è stata causata da problemi di salute che avevano accompagnato gli ultimi mesi. Ferroni aveva dedicato gran parte della vita all’azienda, contribuendo a far crescere il marchio nel settore della moda. La sua passione e il suo impegno sono stati fondamentali per il successo delle leboline, i capi iconici che hanno segnato un’epoca. La comunità locale ricorda con rispetto il suo ruolo nel tessuto imprenditoriale della città.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – . Se ne è andato un altro pezzo di storia della Lebole. A Sinalunga è deceduta, ottantenne, Renata Ferroni, o peraia alla catena Lebole per tutta la vita lavorativa, dirigente del Consiglio di fabbrica e della Filtea Cgil. In via Ferraris aveva raccolto l'eredità di Adriana Sensi ed era stata Segretaria del Consiglio di fabbrica dal 1983 al 1995, lasciando poi il testimone a Ivana Peluzzi. Faceva parte del gruppo delle pendolari che al lavoro in fabbrica sommava il tempo della trasferta dalla casa al lavoro. Nel suo caso da Sinalunga ad Arezzo.