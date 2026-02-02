Dramma al Moregallo Accusa un malore Sub muore a 67 anni

Un uomo di 67 anni è morto al Moregallo dopo aver accusato un malore. L’uomo, un sub appassionato, si trovava in zona quando si è sentito male e non è riuscito a salvarsi. I soccorsi sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare nulla. Nel frattempo, sui social l’uomo aveva scritto un post che lasciava intuire il suo amore per il mare e gli abissi, quasi un addio. La tragedia ha scioccato gli amici e i conoscenti, che ricordano un appassionato di immersioni.

MANDELLO DEL LARIO (Lecco) "I sommozzatori non muoiono mai. Si rincontrano negli abissi". Quasi un presentimento, più che un post, l'ultimo, pubblicato sui social. Ora Paolo è tra i sommozzatori che si rincontrano negli abissi. Ieri il sub è morto dopo un'immersione nel lago di Como, al Moregallo, enclave di Mandello del Lario sulla sponda occidentale del ramo lecchese. Si chiamava Paolo Caldarini, aveva 67 anni e abitava a Seregno. Durante l'immersione ha avuto un problema, probabilmente in seguito a un malore. È riuscito a pallonare per effettuare una risalita rapida, ma ha accusato così un' embolia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dramma al Moregallo. Accusa un malore. Sub muore a 67 anni

