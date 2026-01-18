MIlitello terzo prelievo di organi in 30 mesi all’Ospedale Basso-Ragusa

All’Ospedale Basso-Ragusa di Militello in Val di Catania è stato effettuato il terzo prelievo di organi in 30 mesi, dimostrando l’impegno dell’ospedale nel settore della donazione e trapianti. Questo intervento si inserisce nel percorso di continuità delle attività di preservazione e trattamento degli organi per favorire le ricezioni e migliorare le possibilità di cura per i pazienti in attesa.

È stato eseguito all'ospedale Basso-Ragusa di Militello in Val di Catania il terzo prelievo di organi in 30 mesi. Il donatore, un uomo di 87 anni colto da grave trauma cranico con conseguente morte cerebrale, ha donato il fegato.

Terzo prelievo di organi in 30 mesi all'Ospedale "Basso-Ragusa" Primo prelievo del 2026 in Sicilia, fegato destinato all'ISMETT di Palermo. La rete regionale donazione e trapianti prosegue nel percorso di consolidamento, valorizzando il ruolo anche dei picc

