Domenico non si è svegliato iniziate le cure per il fine vita

Domenico, il bambino con un cuore danneggiato sottoposto a trapianto, non si è risvegliato e le cure per il fine vita sono state avviate. La madre afferma che il suo stato di salute si è aggravato e che il suo respiro è l’unico segno di vita rimasto. La famiglia aspetta con ansia ogni piccolo miglioramento, mentre i medici monitorano attentamente la sua condizione. La scena si svolge nel reparto di terapia intensiva di un ospedale locale.

AGI - "Oggi sto molto molto più male del solito, però finché mio figlio respira. è lì, è ancora lì'", dice la madre del piccolo Domenico, il bambino che ha subito un trapianto di cuore danneggiato. In un miracolo "ci spero sempre", ha detto Patrizia Mercolino intervenendo in diretta alla trasmissione " Dritto e rovescio " su Rete4. Esprime gratitudine per l'affetto mostrato dagli italiani e fa un appello rifiutando sostegni economici: "Mi fa molto piacere tutta questa vicinanza delle persone, anzi colgo anche l'occasione per dire una cosa: io voglio ringraziare tutte quelle persone che mi stanno dimostrando l'affetto e vogliono donare soldi per esprimere la loro vicinanza ma io rifiuto qualsiasi donazione di denaro.🔗 Leggi su Agi.it

