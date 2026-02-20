Domenico non si è svegliato iniziate le cure per il fine vita
Domenico, il bambino con un cuore danneggiato sottoposto a trapianto, non si è risvegliato e le cure per il fine vita sono state avviate. La madre afferma che il suo stato di salute si è aggravato e che il suo respiro è l’unico segno di vita rimasto. La famiglia aspetta con ansia ogni piccolo miglioramento, mentre i medici monitorano attentamente la sua condizione. La scena si svolge nel reparto di terapia intensiva di un ospedale locale.
AGI - "Oggi sto molto molto più male del solito, però finché mio figlio respira. è lì, è ancora lì'", dice la madre del piccolo Domenico, il bambino che ha subito un trapianto di cuore danneggiato. In un miracolo "ci spero sempre", ha detto Patrizia Mercolino intervenendo in diretta alla trasmissione " Dritto e rovescio " su Rete4. Esprime gratitudine per l'affetto mostrato dagli italiani e fa un appello rifiutando sostegni economici: "Mi fa molto piacere tutta questa vicinanza delle persone, anzi colgo anche l'occasione per dire una cosa: io voglio ringraziare tutte quelle persone che mi stanno dimostrando l'affetto e vogliono donare soldi per esprimere la loro vicinanza ma io rifiuto qualsiasi donazione di denaro.🔗 Leggi su Agi.it
Napoli, al Monaldi iniziate le cure per il fine vita del piccolo DomenicoA Napoli, il Monaldi ha avviato le cure palliative per il piccolo Domenico, malato di una grave malattia.
Argomenti discussi: Domenico, l'ultima speranza si spegne: Non è trapiantabile. Il cuore donato salverà un altro bambino; Domenico non si è svegliato, iniziate le cure per il fine vita; Per Domenico al via la terapia del dolore. La mamma: spero ancora in un miracolo; Bimbo trapiantato, l'avvocato: Non è più operabile, è finito il momento della speranza.
Domenico se n'è andato. Il dolore della mamma: Ora una fondazione per non dimenticarloÈ finita… Domenico se n’è andato. Le parole di Patrizia Mercolino si perdono tra i singhiozzi, mentre le lacrime le rigano il volto davanti all’ingresso dell’ospedale Monaldi. Non ci sono parole che ... msn.com
Napoli, è morto il piccolo Domenico«Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di u ... corrieredellacalabria.it
La mamma di Domenico attende solo di essere chiamata. Il piccolo non si è più svegliato. Ma non verrà staccata la spina, non ci saranno cure palliative né accanimento terapeutico. Il bambino verrà seguito, attimo dopo attimo e se la situazione peggiorerà anc - facebook.com facebook
La notizia che non avremmo mai voluto leggere è diventata realtà. A Napoli, il piccolo Domenico, di appena due anni e mezzo, non si è più svegliato dopo il trapianto di un cuore che purtroppo si è rivelato irreparabilmente danneggiato. Anche l’ultima speranz x.com