Domenico in condizioni critiche al Monaldi | Non soffre è sedato
Domenico, un bambino di due anni, si trova in condizioni molto gravi al Monaldi di Napoli, dove è ricoverato dal 23 dicembre per un trapianto di cuore. Il direttore dell’ospedale, Antonio Corcione, ha spiegato che il piccolo è sedato e non soffre, anche se la sua situazione resta critica. I medici continuano a monitorarlo attentamente, senza intenzione di staccare la spina. La famiglia aspetta notizie sulle future decisioni mediche.
AGI - "La situazione è molto critica", ma "non ci accaniamo e non stacchiamo la spina". Così Antonio Corcione, direttore dipartimento Area critica dell'ospedale Monaldi di Napoli, parlando con i giornalisti in merito alla situazione del bambino di due anni ricoverato dal 23 dicembre per un trapianto di cuore. "Noi stiamo applicando una legge dello Stato, del 2017 - spiega - che tutela il paziente. Con i genitori abbiamo condiviso la terapia da fare. Non ci accaniamo, non stacchiamo la spina, non facciamo le cure palliative che si fanno a casa, non facciamo la terapia del dolore.
