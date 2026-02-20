Domenico in condizioni critiche al Monaldi | Non soffre è sedato

Domenico, un bambino di due anni, si trova in condizioni molto gravi al Monaldi di Napoli, dove è ricoverato dal 23 dicembre per un trapianto di cuore. Il direttore dell’ospedale, Antonio Corcione, ha spiegato che il piccolo è sedato e non soffre, anche se la sua situazione resta critica. I medici continuano a monitorarlo attentamente, senza intenzione di staccare la spina. La famiglia aspetta notizie sulle future decisioni mediche.

AGI - "La situazione è molto critica", ma "non ci accaniamo e non stacchiamo la spina". Così  Antonio Corcione, direttore dipartimento  Area critica  dell'ospedale  Monaldi di Napoli, parlando con i giornalisti in merito alla situazione del  bambino di due anni  ricoverato dal 23 dicembre per un  trapianto di cuore. "Noi stiamo applicando una  legge dello Stato, del 2017  - spiega - che  tutela il paziente. Con i  genitori  abbiamo condiviso la  terapia  da fare. Non ci accaniamo, non stacchiamo la spina, non facciamo le  cure palliative  che si fanno a casa, non facciamo la  terapia del dolore.🔗 Leggi su Agi.it

