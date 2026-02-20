Domenico peggiora rapidamente al Monaldi | condizioni critiche tra bollettini drammatici e preghiere

Domenico si trova in condizioni critiche al Monaldi, a causa di un rapido aggravamento della sua salute. La situazione si aggrava di ora in ora, mentre i medici cercano di stabilizzarlo. Le sue condizioni diventano sempre più gravi, con i bollettini che descrivono un peggioramento continuo. La famiglia e i medici sono in allerta, e intanto le preghiere si moltiplicano. La sua vicenda ha catturato l’attenzione di molti cittadini.

Perché il caso Domenico scuote l’Italia? Cosa è accaduto al Monaldi. Le condizioni sono in “ulteriore, progressivo e rapido peggioramento”. Le parole del bollettino dell’ Ospedale Monaldi sono fredde, cliniche, definitive. Dietro quella formula medica c’è la fine di una battaglia durata due mesi. Domenico, due anni e mezzo, non ha più chance terapeutich e. Il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre. Ma quell’organo, partito da Bolzano per arrivare a Napoli, si era danneggiato irrimediabilmente durante il trasporto. Ghiaccio secco al posto di quello tradizionale, un contenitore isotermico di vecchia generazione privo di sensori di temperatura, la mancata formazione sull’utilizzo dei moderni box tecnologici di cui l’ospedale dispone.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

