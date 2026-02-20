Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di febbraio- marzo 2026

I docenti avranno cinque giorni di esonero dal servizio tra febbraio e marzo 2026 per partecipare a congressi e convegni. La misura permette agli insegnanti di dedicarsi a corsi e incontri formativi, senza perdere giornate di lavoro. La scelta di questo periodo mira a favorire l’aggiornamento professionale senza disturbare le attività didattiche. Ogni insegnante può usufruire di questa possibilità, compatibilmente con le esigenze della scuola. La decisione riguarda tutti i docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati.