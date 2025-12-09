Male con Cristian e Chanel Francesco Totti l’indiscrezione sui due figli
Il 2025 non sembra essere un anno semplice per Francesco Totti, che si ritrova al centro di una serie di questioni familiari e personali destinate a far discutere. Da un lato prosegue la vicenda legata al trasloco dall'attico che aveva preso in affitto e che ha lasciato dopo tre anni, una situazione che avrebbe generato attriti con il proprietario dell'immobile. Dall'altro, nelle ultime settimane si è aggiunto un problema ben più delicato: la denuncia presentata da Ilary Blasi per abbandono di minore, con riferimento alla figlia Isabel. Un contesto già appesantito dalle tensioni con gli altri due figli, Cristian e Chanel, tensioni che continuano a essere descritte come vive e tutt'altro che risolte.
“Brutte cose…”. Francesco Totti e il figlio Cristian, è finita veramente male
