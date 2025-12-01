Calciomercato Juventus | Comolli interviene a gennaio in attacco dopo l’infortunio di Vlahovic? Svelato il piano della dirigenza

Calciomercato Juventus: Comolli compra un nuovo attaccante a gennaio dopo l’infortunio di Vlahovic? La strategia della dirigenza. La diagnosi è stata pesante: lesione di alto grado e stop di almeno tre mesi. L’infortunio di Dusan Vlahovic ha scosso l’ambiente bianconero, aprendo un gigantesco punto interrogativo sulle strategie future. La Juventus tornerà sul calciomercato a gennaio per sostituire il suo bomber? Secondo l’analisi di Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, la risposta potrebbe essere sorprendentemente negativa, dettata da logiche economiche e da precise convinzioni tecniche di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: Comolli interviene a gennaio in attacco dopo l’infortunio di Vlahovic? Svelato il piano della dirigenza

