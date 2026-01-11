Din Don Down - Alla ricerca di Dio | passa da Bologna lo spettacolo di Paolo Ruffini

Din Don Down - Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius, sarà in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna il 13 e 14 gennaio. Lo spettacolo, che ha riscosso grande successo e ha registrato il tutto esaurito in altre città, propone una riflessione attraverso il teatro sulla ricerca di senso e spiritualità. L’evento è un’occasione per approfondire temi universali in un contesto culturale e artistico.

Ha fatto registrare il tutto esaurito Din Don Down - Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 13 e mercoledì 14 gennaio alle 21.00. Sul palco, un carismatico Ruffini si destreggia tra le.

