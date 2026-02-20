dieci domande e risposte per capire la sentenza sui dazi

Verranno annullati? Il governo dovrà restituire i soldi? E gli accordi già fatti? Un punto su quello che si sa e non si sa La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump sono illegittimi. Era una sentenza molto attesa, con conseguenze enormi per gli Stati Uniti e l’economia globale. Le ripercussioni sono ancora difficili da comprendere e prevedere, per questo mettiamo in fila dieci possibili domande che potreste porvi in questo momento. Cosa viene contestato a Trump? La Corte ha stabilito che i dazi sono illegittimi per il modo con cui sono stati introdotti, cioè tramite una legge emergenziale e senza passare dal Congresso.🔗 Leggi su Ilpost.it

Leggi anche: Terremoto sui dazi: la sentenza della Corte Suprema su Trump ribalta tutto

Leggi anche: La zona mista, tra domande e risposte

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Come si fa il progetto di vita? Dieci domande e dieci risposte; Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; America's Cup a Bagnoli: lavori, proteste e interessi in gioco. Dieci domande e risposte per capire cosa sta succedendo; Il Quiz del Corriere del 12 febbraio: cosa si intende con deficit pubblico?.

Come si fa il progetto di vita? Dieci domande e dieci risposteDieci domande e risposte ai quesiti delle persone con disabilità in merito ai progetti di vita e ai piani personalizzati ... vita.it

Le risposte degli scienziati alle dieci domande degli antivivisezionistiCon questo documento (leggi), un gruppo di ricercatori italiani risponde alle Dieci domande a cui i vivisettori non rispondono pubblicate recentemente dal dott. Stefano Cagno (medico e membro del ... quotidianosanita.it

#GMG DIECI DOMANDE PER CAPIRE LA GIUSTIZIA ITALIANA: GHERARDO COLOMBO AI GIARDINI LUZZATI In vista del referendum sulla giustizia, il dibattito pubblico italiano continua a muoversi tra slogan, semplificazioni e narrazioni spesso contrappost - facebook.com facebook