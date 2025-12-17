Puntododici lancia la capsule Alta Quota in cima al Monte Bianco
Puntododici presenta Alta Quota, la capsule collection nata in cima al Monte Bianco. Un'esperienza unica tra cielo e terra, immersi nelle vette più alte d'Europa. I nuovi piumini, leggeri e altamente performanti, incarnano l’essenza dell’avventura e dello stile raffinato. Un debutto che celebra l’equilibrio perfetto tra tecnologia e design, ispirato dalla maestosità delle montagne più alte.
Una giornata sospesa tra cielo e terra sulle vette della montagna più alta d'Europa. Non poteva essere che questa la spettacolare location scelta per il debutto dei nuovi piumini del brand veneto dall'elevata resa termica e dal peso super light. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
