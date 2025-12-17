Puntododici lancia la capsule Alta Quota in cima al Monte Bianco

Puntododici presenta Alta Quota, la capsule collection nata in cima al Monte Bianco. Un'esperienza unica tra cielo e terra, immersi nelle vette più alte d'Europa. I nuovi piumini, leggeri e altamente performanti, incarnano l’essenza dell’avventura e dello stile raffinato. Un debutto che celebra l’equilibrio perfetto tra tecnologia e design, ispirato dalla maestosità delle montagne più alte.

© Vanityfair.it - Puntododici lancia la capsule Alta Quota in cima al Monte Bianco Una giornata sospesa tra cielo e terra sulle vette della montagna più alta d'Europa. Non poteva essere che questa la spettacolare location scelta per il debutto dei nuovi piumini del brand veneto dall'elevata resa termica e dal peso super light. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Leggi anche: Giornata Internazionale della Montagna, il CNDDU lancia la campagna “Respiro d’Alta Quota” Leggi anche: Tapia lancia il futuro in cima al mondo «Qui per i più giovani» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Puntododici lancia la capsule Alta Quota in cima al Monte Bianco - Non poteva essere che questa la spettacolare location scelta per il debutto dei nuovi piumini del brand veneto dall ... vanityfair.it

La forza dei neutri: Puntododici porta alla ribalta il quiet luxury con la collezione Neutral Shades - Puntododici esplora l’eleganza delle sfumature neutre con "Neutral Shades", un omaggio alla raffinatezza dei colori senza tempo. alfemminile.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.