Tostapane e phon inquinano l'aria di casa | lo studio sulle particelle tossiche che respiriamo senza saperlo
Sempre più spesso ci preoccupiamo di inquinare l’ambiente esterno, ma trascuriamo quello che respiriamo tra le mura di casa. Uno studio recente mette in luce come alcuni elettrodomestici comuni, come tostapane e phon, rilascino particelle tossiche e metalli pesanti, rappresentando un potenziale rischio per la salute. È ora di ripensare i nostri standard di design e adottare soluzioni più sicure e sostenibili.
Una nuova ricerca rivela i rischi per la salute indoor, sollecitando nuovi standard di design: alcuni modelli di elettrodomestici emettono miliardi di particelle ultrafini e metalli pesanti, potenzialmente nocivi per l'organismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
