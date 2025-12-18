Tostapane e phon inquinano l'aria di casa | lo studio sulle particelle tossiche che respiriamo senza saperlo

Sempre più spesso ci preoccupiamo di inquinare l’ambiente esterno, ma trascuriamo quello che respiriamo tra le mura di casa. Uno studio recente mette in luce come alcuni elettrodomestici comuni, come tostapane e phon, rilascino particelle tossiche e metalli pesanti, rappresentando un potenziale rischio per la salute. È ora di ripensare i nostri standard di design e adottare soluzioni più sicure e sostenibili.

