I conti Tasca d' Almerita aprono la villa | visita guidata dai saloni al giardino romantico che ispirò Wagner

Domenica 25 gennaio alle 10:30, si svolge una visita guidata a Villa Tasca, residenza storica di Sicilia appartenente ai conti Tasca d'Almerita. L’itinerario include i saloni e il giardino romantico che ispirò Wagner, offrendo un’occasione per scoprire la storia e l’architettura di questa prestigiosa dimora. Un percorso dedicato agli appassionati di cultura, arte e tradizione.

Domenica 11 gennaio alle 10:30, si terrà una visita guidata a Villa Tasca, residenza storica di Palermo. L'itinerario comprende i saloni eleganti e il giardino romantico che ispirò Wagner. Questa sarà l'ultima occasione dell'anno per scoprire uno dei luoghi più rappresentativi della Sicilia, sede dei conti Tasca d'Almerita, e immergersi nella sua atmosfera ricca di storia e charme.

