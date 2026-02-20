Da figlio prediletto della regina a vergogna più grande | la parabola di Andrea

Andrea, il figlio più amato della regina Elisabetta II, si è trasformato in una fonte di imbarazzo per la famiglia reale. La sua reputazione è stata pesantemente danneggiata dalle accuse legate a scandali e controversie recenti. La sua presenza pubblica viene ora spesso criticata e il suo ruolo all’interno della monarchia è stato messo in discussione. Le sue azioni passate e le recenti vicende giudiziarie hanno portato molti a vederlo sotto una luce diversa. La famiglia reale affronta così una sfida inaspettata e delicata.

Era il preferito della madre, la regina Elisabetta II, ed è diventato il più grande grattacapo per la famiglia reale britannica. L'ex principe Andrea è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, nell'ambito di un'indagine scaturita dalla sua relazione con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. È ora il paria della famiglia, che già lo aveva allontanato, revocandogli i titoli e la residenza reali. Andrew Mountbatten-Windsor è il primo membro di alto rango della famiglia reale britannica a essere arrestato dai tempi di re Carlo I, quasi 400 anni fa.