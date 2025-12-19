Per un anno ho fissato sopralluoghi con un agente immobiliare in case che non mi interessavano o non potevo comprare | mi eccitava vedere lui e mio marito nella stessa stanza A casa mi masturbavo pensando di fare sesso con entrambi contemporaneamente Risponde Elena Di Cioccio
In un mondo di silenzi e desideri nascosti, le parole non dette possono diventare il terreno fertile di emozioni profonde e tensioni sotterranee. Elena Di Cioccio ci guida in un viaggio tra segreti e verità non condivise, esplorando le sfumature complesse delle relazioni di coppia e il potere nascosto delle emozioni che spesso restano nell’ombra.
Anche questa settimana parliamo di «cose non dette» nelle coppie, e segreti che lavorano nell'oscurità dei rapporti. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
