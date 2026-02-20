Da Alyssa Milano a Sharon Stone Hollywood in lutto per Eric Dane

Eric Dane è morto, una notizia che ha sconvolto Hollywood. La causa della sua scomparsa non è ancora stata resa nota, ma amici e colleghi si sono subito mobilitati sui social per ricordarlo. Tra le star che hanno scritto parole di affetto ci sono Alyssa Milano e Sharon Stone, che hanno condiviso foto di momenti trascorsi con lui sul set. La perdita di Dane lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, dove era apprezzato per il suo talento e la sua umanità. La notizia si diffonde rapidamente tra fan e colleghi.

Sam Levinson, creatore della serie 'Euphoria', ha commentato: "Sono distrutto per la perdita del nostro caro amico Eric. Lavorare con lui è stato un onore. Essere suo amico, un dono. La sua famiglia è nelle nostre preghiere. Che la sua memoria sia una benedizione". Il team di 'Euphoria' e Hbo Max ha pubblicato un messaggio congiunto: "Siamo profondamente addolorati dalla notizia. Eric era incredibilmente talentuoso e Hbo è stata fortunata a lavorare con lui per tre stagioni. I nostri pensieri vanno ai suoi cari in questo momento difficile". Molti colleghi della serie 'Grey's Anatomy' hanno affidato il loro saluto ai social: Kevin McKidd ha pubblicato una storia sua Instagram dal titolo "Rest in Peace Buddy", mentre James Pickens Jr.