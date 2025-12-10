Cammini DìVini | un successo oltre le aspettative con oltre 1.500 presenze

La prima edizione di Cammini DìVini si è conclusa con un grande successo, superando ogni aspettativa. L’evento, ideato dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, ha coinvolto numerosi visitatori e appassionati di enogastronomia, culminando con una suggestiva giornata all’Abbazia di Santa Scolastica a Subiaco. Un’iniziativa che ha promosso il patrimonio culturale e vitivinicolo del Lazio.

ROMA – Con la suggestiva giornata all’Abbazia di Santa Scolastica a Subiaco si è conclusa sabato 6 dicembre la prima edizione di Cammini DìVini, il progetto ideato e promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per valorizzare il patrimonio regionale. «Una manifestazione che ha superato ogni aspettativa, tanto da portarci a decidere fin da ora di riproporla anche il prossimo anno, ampliandola ed estendendola a tutte le province del Lazio», annuncia l’assessore Elena Palazzo, al termine del terzo e ultimo appuntamento. Dopo le tappe del 15 novembre all’Abbazia di Montecassino e del 22 novembre all’Abbazia di Valvisciolo, il ciclo di appuntamenti si è concluso il 6 dicembre a Subiaco, registrando nel complesso una grande partecipazione: oltre 1. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cammini DìVini: un successo oltre le aspettative con oltre 1.500 presenze

Cammini di Vini: a Valvisciolo degustazioni, visite guidate e trekking

Cammini di Vini: a Valvisciolo degustazioni, visite guidate e trekking

Nell'ambito dell'iniziativa Cammini di Vini della Regione Lazio FIPTES con la Guida GAEE Graziano Sardano organizza un bellissimo trekking a Subiaco tra monasteri e natura. Un viaggio emozionale tra storia, cultura e spiritualità ma anche momenti di degus - facebook.com Vai su Facebook

Cammini DìVini: un successo oltre le aspettative con oltre 1.500 presenze - Con la suggestiva giornata all’Abbazia di Santa Scolastica a Subiaco si è conclusa sabato 6 dicembre la prima edizione di Cammini DìVini, il progetto ideato e promosso dall’Assessorato al Turismo dell ... Segnala mediterranews.org