Iran le proteste in diretta | scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo Trump avverte | Osserveremo e vedremo come procede

Aggiornamenti sulle proteste in Iran: dopo la possibilità di un attacco statunitense, è stato riaperto lo spazio aereo e si monitora la situazione. Trump ha dichiarato che le uccisioni nel paese si sono fermate, mentre gli eventi continuano a evolversi. Qui le ultime notizie in tempo reale per comprendere meglio le dinamiche di questa crisi.

Proteste in Iran, Trump pronto all’attacco: “Vediamo cosa fa Teheran”. LIVE - Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters Trump avrebbe deciso di intervenire. tg24.sky.it

Proteste in Iran, media: "Irruzione pasdaran in casa famiglie manifestanti uccisi". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste in Iran, media: 'Irruzione pasdaran in casa famiglie manifestanti uccisi'. tg24.sky.it

Proteste in Iran, Montanari: "Fossi iraniano sarei in galera e i miei figli in piazza a protestare" facebook

Iran, “oltre 3 mila morti”. Le proteste calano. Il regime: “È la Cia”. @rantoniucci x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.