Iran le proteste in diretta | scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo Trump avverte | Osserveremo e vedremo come procede

Aggiornamenti sulle proteste in Iran: dopo la possibilità di un attacco statunitense, è stato riaperto lo spazio aereo e si monitora la situazione. Trump ha dichiarato che le uccisioni nel paese si sono fermate, mentre gli eventi continuano a evolversi. Qui le ultime notizie in tempo reale per comprendere meglio le dinamiche di questa crisi.
