Cosa rende il ghiaccio delle piste di pattinaggio superveloce? I fattori sono tanti e inaspettati

Il ghiaccio delle piste di pattinaggio di velocità si rende superveloce grazie a diversi fattori sorprendenti. La qualità della superficie, il tipo di acqua usata e le condizioni di temperatura incidono sulla velocità degli atleti. Durante le competizioni, le piste vengono preparate con attenzione particolare per ridurre l’attrito e migliorare le prestazioni. Anche la cura nella manutenzione quotidiana permette ai pattinatori di raggiungere velocità elevate, fino a 55 chilometri orari. Sono dettagli che fanno la differenza tra una buona prestazione e il record.

Nel mondo dello sport agonistico non motorizzato, il pattinaggio di velocità, e i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 lo dimostra con le tante medaglie azzurre conquistate, rappresenta la vetta delle prestazioni umane, con atleti capaci di sfrecciare a una media di 55 chilometri orari. Tuttavia, il cronometro non dipende esclusivamente dai muscoli e dalla tecnica: la fisica del ghiaccio e dell'aria gioca un ruolo determinante. Esistono luoghi, come gli ovali di Calgary in Canada e Salt Lake City negli Stati Uniti, che sono diventati leggendari tra i professionisti. Qui, a novembre 2025, sono stati stabiliti rispettivamente 7 e 15 record mondiali, confermando queste piste come le più rapide del pianeta. Progettare il ghiaccio per le piste di velocità delle Olimpiadi invernali richiede un perfetto equilibrio tra aderenza e scivolamento. Dalle leggi della fisica e della chimica alla produzione meticolosa.