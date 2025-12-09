Tutte le piste di pattinaggio sul ghiaccio del Natale 2025 a Roma

Anche nel Natale 2025 Roma si conferma “Capitale del pattinaggio sul ghiaccio”. Con l’arrivo delle festività, infatti, in città compaiono numerose piste di ghiaccio dove divertirsi, in coppia, in famiglia e in compagnia degli amici. Nelle piazze storie, nei centri commerciali, nei parchi tematici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Desideri pattinare a Milano? Ecco tutte le piste di pattinaggio in cui puoi vivere la magia invernale - facebook.com Vai su Facebook

Dove andare a pattinare sul ghiaccio a Brescia: le piste e gli orari - Anche quest’anno in città e in provincia ci sono diversi impianti, spesso incastonati in piccoli villaggi di Natale, in cui godersi anche casette di legno, musica e una cioccolata calda: ecco quali so ... Lo riporta giornaledibrescia.it