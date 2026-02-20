Cosa fa male davvero | Angelina Mango dice finalmente la verità su cosa l’ha fatta ammalare

Angelina Mango ha rivelato che la causa della sua malattia è stata un’intensa stanchezza accumulata durante il tour precedente. La cantante ha spiegato di aver trascurato i segnali del corpo, portando a un deterioramento della salute. La sua testimonianza arriva mentre si prepara al ritorno sui palchi, dopo più di un anno di pausa. La cantante ha condiviso dettagli sul suo percorso di recupero e i sacrifici fatti per tornare in forma.

Mentre Angelina Mango si prepara a tornare con il tour 'Nina canta nei teatri', a più di un anno dallo stop, affida ai fan una lunga lettera. Una lettera dedicata proprio a chi non l’ha mai abbandonata durante il periodo lontano dalle scene, segnato da problemi di salute. "Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi", scrive la cantautrice, raccontando le emozioni che la attraversano mentre costruisce il nuovo show che porterà in giro per l’Italia. Poi il momento più intimo: il ritorno sul palco. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Angelina Mango: «Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi»Angelina Mango afferma che la causa del suo malessere non è il successo o il carico di lavoro, ma il fatto di non ascoltarsi e di sentirsi priva di libertà.

ANGELINA MANGO, LA VERITÀ SULLA SUA SCOMPARSA: COSA È SUCCESSO DAVVERO DOPO SANREMO

