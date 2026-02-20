Angelina Mango afferma che la causa del suo malessere non è il successo o il carico di lavoro, ma il fatto di non ascoltarsi e di sentirsi priva di libertà. Dopo aver attraversato un periodo difficile, la cantante si prepara a tornare sui palchi con il tour Nina canta nei teatri. Questa esperienza l'ha portata a riflettere sulla necessità di essere autentici e di seguire il proprio istinto. Ora, si concentra su come ritrovare se stessa.

Scrive Angelina Mango, nero su bianco: «Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco. Quello che ho immaginato, disegnato e abitato con il cuore fino a poco prima di averlo davanti». Descrivendo ciò che ha provato, racconta: «È uno show e non è uno show. Mi guardavo attorno, chiudevo gli occhi e pensavo che non c'è niente di questo che non sia me al 100%» così arriva la riflessione centrale «Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi». La cantante racconta così la necessità di fare un passo indietro per guardare i propri progetti, la propria vita, con un occhio nuovo, e capire perché in quel momento non ci fanno stare bene.🔗 Leggi su Vanityfair.it

Angelina Mango: «Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi»

