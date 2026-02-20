Angelina Mango | Non è il successo il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare Quello che fa male davvero è non ascoltarsi è non sentirsi liberi
Angelina Mango afferma che la causa del suo malessere non è il successo o il carico di lavoro, ma il fatto di non ascoltarsi e di sentirsi priva di libertà. Dopo aver attraversato un periodo difficile, la cantante si prepara a tornare sui palchi con il tour Nina canta nei teatri. Questa esperienza l'ha portata a riflettere sulla necessità di essere autentici e di seguire il proprio istinto. Ora, si concentra su come ritrovare se stessa.
Scrive Angelina Mango, nero su bianco: «Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco. Quello che ho immaginato, disegnato e abitato con il cuore fino a poco prima di averlo davanti». Descrivendo ciò che ha provato, racconta: «È uno show e non è uno show. Mi guardavo attorno, chiudevo gli occhi e pensavo che non c'è niente di questo che non sia me al 100%» così arriva la riflessione centrale «Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi». La cantante racconta così la necessità di fare un passo indietro per guardare i propri progetti, la propria vita, con un occhio nuovo, e capire perché in quel momento non ci fanno stare bene.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: L’ammissione di Angelina Mango ai fan: «Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare»
Leggi anche: Angelina Mango, ecco quanto fa male il non ascoltarsi
Angelina Mango: «Non mi sono ammalata per il successo, ma perché non ero libera»
Argomenti discussi: Angelina Mango spiega ai fan: Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare; Angelina Mango torna sul palco e svela la verità sulla sua malattia: Non è stato lo stress; Angelina Mango: Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare; L'ammissione di Angelina Mango ai fan: Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare.
Angelina Mango parla della malattia sui social: Non è stata colpa del successoLa cantautrice, che si era presa una pausa dalle scene, ha pubblicato su Instagram una pagina del suo diario. Il 21 febbraio debutterà al PalaUnical Teatro di Mantova con la data zero del tour Nina ... tg24.sky.it
Angelina Mango: Ero struccata e libera. La commovente lettera dopo il periodo buioUn quaderno, una penna e nessuna maschera: Angelina Mango rompe il silenzio con parole che nessuno si aspettava. Pensavo di non tornare più: ecco la sua confessione ... skuola.net
Dai nostri archivi: Angelina Mango - La noia Con questa canzone ha vinto Sanremo nel 2024 #sanremo2026 - facebook.com facebook
"Nina canta nei teatri", Angelina Mango all'Auditorium Conciliazione ift.tt/qErTCnX x.com