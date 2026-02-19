Conference League la Fiorentina cala il tris e vede gli ottavi | Jagiellonia travolto 3-0

La Fiorentina ha vinto contro la Jagiellonia 3-0, causando il loro eliminazione dalla Conference League. La squadra viola ha dominato l’incontro, segnando tutti i gol nel primo tempo. Durante la partita, i giocatori si sono mostrati veloci e precisi, concretizzando le occasioni create. La vittoria permette alla Fiorentina di avvicinarsi agli ottavi di finale. La prossima partita si giocherà tra una settimana, con la speranza di confermarsi in questa fase della competizione.

Ranieri sblocca la gara, Mandragora firma il capolavoro su punizione e Piccoli chiude su rigore. Dopo un primo tempo sofferto, la squadra di Vanoli domina la ripresa e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. La Fiorentina espugna la Chorten Arena e compie un passo deciso verso gli ottavi di Conference League. Nella gelida notte di Bialystok, con temperature sotto lo zero e un campo reso pesante dalla neve, la squadra di Paolo Vanoli supera con un netto 3-0 lo Jagiellonia nell’andata dei playoff, indirizzando in maniera decisa il discorso qualificazione. Dopo un primo tempo complicato e giocato in sofferenza, i viola cambiano marcia nella ripresa e colpiscono con cinismo e qualità grazie alle reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

