Comunicato dei cdr – Solidarietà al collega Giarelli Picierno e Calenda infangano il nostro lavoro forti dell’immunità parlamentare

Il comunicato dei rappresentanti dei giornalisti denuncia un episodio grave avvenuto recentemente, quando Pina Picierno e Carlo Calenda hanno rivolto insulti al collega Lorenzo Giarelli e alla nostra testata. La polemica nasce dopo alcune dichiarazioni critiche pubblicate sul nostro giornale, che hanno scatenato le reazioni dei due esponenti politici. Picierno e Calenda hanno usato parole dure, approfittando della loro immunità parlamentare per attaccare il nostro lavoro. La situazione ha suscitato sconcerto tra i colleghi e nel mondo dell’informazione.

Sono inaccettabili gli insulti rivolti dall'eurodeputata dem, Pina Picierno, e dal segretario di Azione, Carlo Calenda, al nostro collega Lorenzo Giarelli e al nostro giornale. Denigrare pubblicamente un cronista perché non piace quel che ha scritto è un gesto intollerabile. Definire come " delirante l'articolo scritto da questo signore", vale a dire un giornalista professionista, o etichettare il Fatto come "parte attiva di un network di disinformazione " fino a una "squadraccia dei propagandisti di Putin" costituisce un superamento inquietante e pericoloso dei limiti che garantiscono la libertà di stampa.