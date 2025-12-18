Viabilità nel Foggiano oltre 17 milioni per le strade dei Monti Dauni e le altre aree interne

Con oltre 17 milioni di euro investiti, la viabilità nel Foggiano si prepara a un importante miglioramento. Interventi sulle strade dei Monti Dauni e delle zone interne promuoveranno sicurezza, accessibilità e sviluppo economico, valorizzando il territorio e facilitando la mobilità dei cittadini e delle imprese. Un passo concreto verso un futuro più connesso e sostenibile per l’intera provincia di Foggia.

La giunta Bitetti ha approvato un atto di indirizzo con l’obiettivo di reperire aree di sosta in vista dell'impatto che i nuovi sistemi di trasporto pubblico urbano avranno sulla viabilità - facebook.com facebook

