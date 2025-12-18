Viabilità nel Foggiano oltre 17 milioni per le strade dei Monti Dauni e le altre aree interne

Con oltre 17 milioni di euro investiti, la viabilità nel Foggiano si prepara a un importante miglioramento. Interventi sulle strade dei Monti Dauni e delle zone interne promuoveranno sicurezza, accessibilità e sviluppo economico, valorizzando il territorio e facilitando la mobilità dei cittadini e delle imprese. Un passo concreto verso un futuro più connesso e sostenibile per l’intera provincia di Foggia.

Oltre 17 milioni di euro per le strade dei Monti Dauni e le altre aree interne della provincia di Foggia. Lo annuncia con soddisfazione il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti: “Dopo mesi di interlocuzioni e solleciti alla Regione Puglia, siamo riusciti a sbloccare 5,5 milioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

