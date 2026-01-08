Lo spettacolo penoso dell'ex sfidante del mondiale dei pesi massimi | pagliacciata di MMA 1 contro 3

Da fanpage.it 8 gen 2026

L'ex pugile polacco Mariusz Wach ha partecipato a un evento di MMA che ha suscitato molte critiche per il suo aspetto poco professionale. In un contesto che si presenta più come uno spettacolo imbarazzante che una competizione seria, l'evento ha attirato l'attenzione per la sua natura poco ortodossa e il livello discutibile delle sfide proposte.

L'ex pugile polacco dei pesi massimi Mariusz Wach si è prestato a una pagliacciata davvero triste in un "freak show": altro che MMA, spettacolo tra il penoso e l'imbarazzante. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Pugilato, Ferrara pronta ad ospitare la semifinale del titolo dei pesi massimi leggeri

