Mafia maxi blitz a Roma contro clan Senese 14 arresti

Tv2000.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz dei Carabinieri contro il clan Senese a Roma. Quattordici le persone fermate. Servizio di Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Mafia, maxi blitz a Roma contro clan Senese. 14 arresti

mafia maxi blitz romaBlitz contro il clan Senese: 14 arresti a Roma. Due tentati omicidi e il sequestro sventato di un gioielliere nella Capitale - In manette anche dei pezzi grossi della mafia romana, tra cui il boss Angelo Senese ed Ettore Abramo, che fu vice di Piscitelli- Secondo quotidiano.net

