Mafia maxi blitz a Roma contro clan Senese 14 arresti
Blitz dei Carabinieri contro il clan Senese a Roma. Quattordici le persone fermate. Servizio di Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondisci con queste news
== #Mafia: maxi-blitz a #Roma al clan #Senese, 14 arresti agi.it/cronaca/news/2… #AGI via @Agenzia_Italia @A890Giada Vai su X
Messina - Blitz antimafia: arresti domiciliari e interdizioni a cinque indagati - facebook.com Vai su Facebook
Blitz contro il clan Senese: 14 arresti a Roma. Due tentati omicidi e il sequestro sventato di un gioielliere nella Capitale - In manette anche dei pezzi grossi della mafia romana, tra cui il boss Angelo Senese ed Ettore Abramo, che fu vice di Piscitelli- Secondo quotidiano.net
Mafia: maxi blitz a Roma contro il clan Senese, 14 arresti - Maxi blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione al clan Senese. Da rainews.it
Il video del maxi blitz antimafia a Roma, 14 arresti nel clan Senese e sequestro di orologi da 350mila euro - Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato 13 orologi di pregio, per un valore stimato di circa 350mila euro, ritenuti provento di attività illecita. Come scrive virgilio.it
Maxi blitz antimafia a Roma, 14 arresti per tentato omicidio, armi ed estorsioni - Maxi blitz della Direzione Distrettuale Antimafia e dei Carabinieri di Roma contro esponenti della criminalità organizzata legati, seco ... Segnala italpress.com
Blitz antimafia a Roma, 14 arresti nel clan Senese: tra le accuse 2 tentati omicidi - Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’a ... Riporta msn.com
Mafia: maxi-blitz a Roma al clan Senese, 14 arresti - Maxi blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione al clan Senese. Secondo msn.com