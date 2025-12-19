Cittadinanza iure sanguinis | Il diritto prevale sui ritardi consolari
Il tribunale di Lecce ha stabilito che il diritto alla cittadinanza iure sanguinis prevale sui ritardi delle procedure consolari. Con una pronuncia storica del 15 dicembre, i giudici hanno riconosciuto il diritto di discendenti italiani residenti in Brasile, derivanti da un avo di San Michele, ad ottenere la cittadinanza. Una vittoria importante che sottolinea come il diritto possa superare le lungaggini burocratiche, rafforzando il legame tra le comunità italiane nel mondo.
BRINDISI - Il tribunale di Lecce con pronunzia del 15 dicembre ha accolto la richiesta patrocinata dagli avvocati Rocco Barletta e Laura Antelmi, riconoscendo il diritto della cittadinanza italiana in favore dei discendenti, residenti in Brasile, di un loro avo che risiedeva a San Michele. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
