Ciclismo giovanile Il Velo Club inaugura la nuova sede passione e impegno restano gli stessi
Il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli apre le porte della sua nuova sede in via di Ponzano, un segno di crescita e rinnovamento. Nonostante le sfide legate alla ricerca di sponsor e alla formazione dei giovani, la passione e l’impegno del presidente Alberto Mazzoni e del suo staff restano invariati. Un punto di partenza per continuare a promuovere il ciclismo giovanile e ispirare nuove generazioni di sportivi.
È in via di Ponzano a Empoli la nuova sede del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, la società che il presidente Alberto Mazzoni continua a presiedere con impegno e passione assieme ad alcuni preziosi collaboratori, nonostante le molteplici difficoltà nel reperire gli sponsor ed i giovanissimi da avviare al ciclismo. Quella della società giallo-nera empolese è una vera scuola di nome e di fatto, dove si insegna nel modo giusto e corretto l’attività, e che inizierà con il nuovo anno la sua ventiquattresima stagione. Alla cerimonia dell’inaugurazione in una sede con tanti trofei e coppe in mostra, sono intervenuti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, l’assessora allo sport Laura Mannucci e il consigliere Andrea Fefè in rappresentanza del Comitato Regionale Toscana di ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: La Croce verde inaugura la nuova sede di Castelfidardo e festeggia i 45 anni di attività
Leggi anche: Zurich inaugura la nuova sede di Milano a Casa Oldrati (e apre una mostra fotografica)
Ciclismo: la celebrazione dei 50 anni del Velo Club Sovico; CICLOCROSS D'AUTORE A BARBARA: IL MEMORIAL AMERICO SEVERINI INCANTA PER IL QUINTO ANNO; A Narni Scalo lo spettacolo del Ciclocross trionfa al parco Bruno Donatelli; Ciclismo | Downhill, Cara domina la prima tappa nazionale FCI Gravity.
Ciclismo giovanile. Il Velo Club inaugura la nuova sede, passione e impegno restano gli stessi - È in via di Ponzano a Empoli la nuova sede del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, la società che il presidente Alberto Mazzoni continua a presiedere con impegno e passione assieme ad alcuni preziosi co ... sport.quotidiano.net
Ciclismo giovanile. Novità al Velo Club Empoli. Ecco il team Èlite e Under 23 - Il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli presenta una novità per la stagione 2024: una squadra dilettanti Elite e Under 23, con 15 atleti, sostenuti da 8 sponsor. lanazione.it
Velo Club, un nuovo ciclo. Rilancia l’attività giovanile - Grande attenzione al vivaio con quindici giovanissimi e quattro esordienti. lanazione.it
Fine di un'era: il Team Giorgi saluta dopo 29 anni, 436 ragazzi formati, 456 vittorie e 95 titoli. Una storia leggendaria nel ciclismo giovanile! #ciclismo #TeamGiorgi https://www.tuttobiciweb.it/article/1765604119 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.