ciclismo giovanile il velo club inaugura la nuova sede passione e impegno restano gli stessi

Il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli apre le porte della sua nuova sede in via di Ponzano, un segno di crescita e rinnovamento. Nonostante le sfide legate alla ricerca di sponsor e alla formazione dei giovani, la passione e l’impegno del presidente Alberto Mazzoni e del suo staff restano invariati. Un punto di partenza per continuare a promuovere il ciclismo giovanile e ispirare nuove generazioni di sportivi.

È in via di Ponzano a Empoli la nuova sede del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, la società che il presidente Alberto Mazzoni continua a presiedere con impegno e passione assieme ad alcuni preziosi collaboratori, nonostante le molteplici difficoltà nel reperire gli sponsor ed i giovanissimi da avviare al ciclismo. Quella della società giallo-nera empolese è una vera scuola di nome e di fatto, dove si insegna nel modo giusto e corretto l’attività, e che inizierà con il nuovo anno la sua ventiquattresima stagione. Alla cerimonia dell’inaugurazione in una sede con tanti trofei e coppe in mostra, sono intervenuti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, l’assessora allo sport Laura Mannucci e il consigliere Andrea Fefè in rappresentanza del Comitato Regionale Toscana di ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

