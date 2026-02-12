Il nuovo Pixel 10a potrebbe avere una batteria che dura di più, secondo alcune fughe di notizie. Al momento, però, non ci sono segnali di cambiamenti significativi sulla capacità batteria. Si parla più di miglioramenti nell’efficienza energetica, senza modificare le dimensioni o la potenza della batteria stessa. L’azienda si concentra sulla tecnologia per ottimizzare i consumi, sperando di offrire un dispositivo più duraturo senza aumentare le dimensioni o il peso.

Il Pixel 10a si presenta come evoluzione orientata all’ efficienza energetica senza indicare, al momento, una modifica sostanziale della capacità della batteria. Le informazioni disponibili indicano una leggera crescita dell’autonomia rispetto al modello precedente, con un valore di A nell’etichetta energetica UE e una durata di circa 53 ore e 14 minuti in scenari di utilizzo reali. Il Pixel 9a, invece, è stato valutato in classe B con una autonomia di 52 ore e 19 minuti. La data di lancio è fissata al 18 febbraio, con pre-ordine imminente. L’analisi seguente sintetizza i dati disponibili, evidenziando cosa possa significare per l’esperienza quotidiana. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel 10a potrebbe offrire una durata della batteria migliore secondo una fuga di notizie

Approfondimenti su Pixel 10a

La nuova serie Pixel 10a sta attirando sempre più attenzione, soprattutto dopo la pubblicazione dell’etichetta energetica europea.

Il Pixel 9a si distingue come un telefono che lavora in silenzio, senza grandi clamori, ma con buone caratteristiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pixel 10a

Argomenti discussi: Google Pixel 10a potrebbe supportare le videochiamate FaceTime; FaceTime su Pixel 10a: Google conferma ma qualcosa non torna; Sfrutta il codice sconto e risparmia sul Vivo X200 Pro: batteria da 6.000mAh e display con refresh rate da 120Hz; Google Pixel 10a ha trapelato le specifiche con una fotocamera potente e lanciato a un prezzo più competitivo.

Pixel 10a senza segreti: nuovi colori e cosa c'è nella confezionePixel 10a sempre più vicino: nuove immagini mostrano tutte le colorazioni, inclusa la Berry più accesa, e svelano anche il contenuto della confezione. smartworld.it

Google Pixel 10a potrebbe supportare le videochiamate FaceTimeSul suo store ufficiale Google mette in evidenza che Google Pixel 10a supporterà FaceTime. Ecco cosa potrebbe significare ... tuttoandroid.net

Chissà cosa intende Google... #GooglePixel10a x.com

Giornata dei calzini spaiati con la pixel art, classe seconda, della scuola primaria Marinelli. - facebook.com facebook