Chiellini parla di inclusione e dei suoi Insuperabili | Qui tutti sono trattati come calciatori

Giorgio Chiellini sottolinea l’importanza dell’inclusione nel calcio e racconta dei suoi “Insuperabili”, un progetto dedicato ai ragazzi con disabilità. Durante la webserie della Figc “Speak Out! Il calcio racconta”, l’ex difensore della Juventus spiega che in squadra tutti vengono considerati come calciatori a pieno titolo. Chiellini ha visitato il centro sportivo e ha incontrato i giovani partecipanti, condividendo con loro esperienze e sorrisi. La sua presenza ha lasciato un segno tra i ragazzi e gli allenatori presenti.

Continua il viaggio promosso dalla Figc alla scoperta delle tante sfaccettature del valore sociale del calcio. Nella webserie "Speak Out! Il calcio racconta" (una puntata a settimana su sostenabilia.it) il protagonista è Giorgio Chiellini, campione d'Europa 2021 e oggi dirigente della Juve, che si confronterà con lo psicoterapeuta Iacopo Fossi, dimostrando come il pallone sia uno straordinario strumento di inclusione. Chiellini è infatti da tempo impegnato con gli Insuperabili, di cui è cofondatore, protagonisti dei campionati della Divisione Calcio Paralimpico della Figc che garantiscono ai ragazzi con disabilità il diritto al calcio con il massimo impegno e professionalità.