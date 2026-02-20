Chi vuole bloccare le forze dell' ordine

Ramy ha perso la vita durante un inseguimento tra forze dell’ordine e uno scooter, causa di una tragica collisione. La Procura di Milano ha accusato il carabiniere al volante di omicidio stradale, sostenendo che abbia commesso un eccesso colposo nel tentativo di fermare il veicolo. La vicenda ha suscitato molte polemiche e interrogativi sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, i legali della famiglia Ramy hanno chiesto maggiore chiarezza sulle circostanze dell’incidente. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica.

Il caso Ramy continua a sorprenderci con pirotecnici colpi di scena. Negli ultimi giorni la Procura di Milano ha confermato l'accusa di omicidio stradale per il carabiniere alla guida dell'automobile che ha inseguito lo scooter su cui viaggiava il ragazzo, parlando di "eccesso colposo nell'adempimento del dovere". Dunque si ammette che il carabiniere stava facendo il proprio dovere, ma lo avrebbe fatto troppo. Ha compiuto il suo dovere in eccesso. Insomma, il carabiniere sarebbe stato troppo zelante, o solerte, o diligente, o scrupoloso. E io penso: "Di avercene di servitori dello Stato siffatti, in ogni ambito!".