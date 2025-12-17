Ugl vuole i vigilantes in città | Per aiutare le forze dell’ordine

Ugl Romagna propone di coinvolgere i vigilantes nelle città per supportare le forze dell’ordine, in risposta all’aumento di furti nelle periferie. Filippo Lo Giudice, segretario del sindacato, suggerisce di valutare convenzioni con istituti di vigilanza privata per servizi di pattugliamento e videosorveglianza, al fine di migliorare la sicurezza urbana.

Troppi furti in periferia. Così Filippo Lo Giudice, segretario del sindacato Ugl Romagna, lancia una proposta: "Si può valutare la stipula di una convenzione con istituti di vigilanza privata per servizi di pattugliamento e videosorveglianza a cura delle guardie giurate". Insomma, vigilantes in strada contro i ladri in casa. "Sarebbe comunque una misura adottata già da molti Comuni in Italia, per ultimo Forte dei Marmi – sottolinea Lo Giudice –. Si tratterebbe di integrare l’attività delle forze dell’ordine aumentando la deterrenza, soprattutto per la sicurezza di beni pubblici e privati". Lo Giudice parte da un dato a sua disposizione: "A Forlì si sta registrando un aumento di furti, soprattutto in periferia. Ilrestodelcarlino.it

