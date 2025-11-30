Chi sono Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026

Milano, 30 novembre 2025 - Maria Antonietta e Colombre al Festival di Sanremo 2026. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 delle 13.30 di oggi domenica 30 novembre ha senza dubbio lasciato sorpresi milioni di italiani. Accanto a nomi noti della musica italiana ecco spuntare loro: Maria Antonietta e Colombre. "Chi sono?" si saranno chiesti in tanti. Recentemente i due artisti hanno pubblicato insieme il disco 'Luna di miele'. Un album molto suonato e molto cantato, con uno stile a metà strada fra quello de La Rappresentante di Lista e dei Baustelle. Insomma, il loro è un progetto musicale molto interessante che al Festival di Sanremo 2026 potrebbe portare una ventata di novità.

